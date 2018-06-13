Başarılı öğrenciye burs

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) kapsamında geçtiğimiz yıl 2.4 milyon dar gelirli öğrenciye harçlıklarını verirken, ŞEY'den yararlanan başarılı öğrenciler için de burs programı başlatıyor. Buna göre, liselere giriş sınavında (LGS) ilk bine giren ŞEY'den yararlanan başarılı öğrencilere bir kereye mahsus olmak üzere 5 bin liralık nakdi yardım yapılacak. Bunun yanında kendi illerinde ilk 100'e giren ve diğer dönemler içerisinde okul başarı puanı 85 ve üzeri olan erkek öğrencilere aylık 500, kız öğrencilere ise aylık 600 liralık burs sağlanacak. Burs ödemesi 9 ay olacak. Bilimsel, sosyal, kültürel ve akademik alanlarda da öğrenciler desteklenecek.
BETİL BAŞ
BETİL BAŞ
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