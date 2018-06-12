Gençlere 5 fırsat

AK Parti'nin seçim beyannamesinde gençlere yönelik bilimden sanata, eğitimden girişimciliğe kadar birçok alanda önemli projeler yer alıyor. Finansman, teknoloji, işletme ve pazarlama gibi alanlarda genç girişimciler teşvik edilecek. Genç işsizlik oranının kalıcı şekilde düşürülmesi için 'Kariyer Merkezleri' kurulacak. 'Genç yönetici yetiştirme' programları uygulanacak. Her yıl 10 binin üzerinde öğrenci yüksek lisans ve doktora için yurt dışına gönderilecek. Türk Uzay Ajansı'nda ağırlıklı gençler istihdam edilecek.
Burak E.ÇELİK
Burak E.ÇELİK
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