Bayram tarifesi

Tatilciler Ramazan Bayramı için harekete geçti. Turizmciler, bayram tatilinde ciddi yoğunluk bekliyor. Bayram dönemi için turlar geniş bir fiyat aralığı sunuyor. Buna göre tur ücretleri kişi başı gecelik ortalama 150 liradan başlayıp bin 500 liraya kadar çıkıyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya geçen yıl Ramazan Bayramı'nda acentalar ile 250 bin kişinin tatile çıktığını anımsatarak, "Bu yıl ise 300 bine ulaşılabilir. Cironun 500 milyon lira civarında olmasını bekliyoruz" dedi. Bağlıkaya, otellerin yüzde 100 dolacağını öngördüklerini kaydetti.
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, "Bayramda, özellikle Antalya için otellerin doluluk oranları yüzde 100'lere ulaşmış durumda. Bodrum ve Çeşme de çok talep edilen destinasyonlar. Türkiye'nin her yönünden çok ciddi bir hareketin olmasını bekliyoruz" dedi.
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, "Bayramda, özellikle Antalya için otellerin doluluk oranları yüzde 100'lere ulaşmış durumda. Bodrum ve Çeşme de çok talep edilen destinasyonlar. Türkiye'nin her yönünden çok ciddi bir hareketin olmasını bekliyoruz" dedi.
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