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Bayram tarifesi

’nı fırsat bilen ciler, rezervasyonları ile sahil kesimini doldurdu. Gecelik tur fiyatları ise 150 ile bin 500 lira arasında...

Bayram tarifesi
Tatilciler için harekete geçti. Turizmciler, bayram tatilinde ciddi yoğunluk bekliyor. Bayram dönemi için turlar geniş bir fiyat aralığı sunuyor. Buna göre tur ücretleri kişi başı gecelik ortalama 150 liradan başlayıp bin 500 liraya kadar çıkıyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya geçen yıl Ramazan Bayramı'nda acentalar ile 250 bin kişinin e çıktığını anımsatarak, "Bu yıl ise 300 bine ulaşılabilir. Cironun 500 milyon lira civarında olmasını bekliyoruz" dedi. Bağlıkaya, otellerin yüzde 100 dolacağını öngördüklerini kaydetti.



Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, "Bayramda, özellikle Antalya için otellerin doluluk oranları yüzde 100'lere ulaşmış durumda. Bodrum ve Çeşme de çok talep edilen destinasyonlar. Türkiye'nin her yönünden çok ciddi bir hareketin olmasını bekliyoruz" dedi.
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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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