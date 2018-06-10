Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de 2018'in Ocak- Mayıs döneminde 234 bin 645 otomobil, 67 bin 666 hafif ticari araç satıldı. 302 bin 311 olarak gerçekleşen toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.8 daraldı. En çok satılan marka sıralamasında Renault yine zirvede yer aldı. Renault, satışlarını yüzde 2.9 artırarak 43 bin 952'ye yükseltti. Marka, pazar payını da yüzde 14.5'e çıkardı. Geçen yılın ilk 5 ayında sıralamada üçüncü olan Fiat, bu yıl 34 bin 37 satışla ikinciliğe yükseldi. 33 bin 575 satış yapan Volkswagen ise ikincilikten üçüncülüğe geriledi. Ford 32 bin 653 adetle dördüncü, Hyundai 18 bin 833 adetle beşinci sıradaki yerini korudu.
Satışta lider
- 10 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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