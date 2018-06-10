Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere 7 bin bekçi alımı için ön başvuru işlemleri başladı. Adaylar, 22 Haziran'a kadar ön başvuruda bulunabilecek. Bekçi adayları, 2-17 Temmuz tarihlerinde şahsen müracaat ve ön sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanacak protokol sonucu belirlenecek tarihte yazılı sınava alınacak. Yazılı sınavdan başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına tabi tutulacak. Sınav işlemlerini başarıyla geçenler arasından yapılacak sıralamada, asıl ve yedek olarak belirlenen adaylar ilan edilecek. Emniyet hizmetleri sınıfında çarşı ve mahalle bekçisi olarak, 73 valilikte istihdam edilmek üzere, en az lise ve dengi okul mezunu 7 bin erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak.
7 bin yeni bekçi alımı başlıyor
- 10 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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