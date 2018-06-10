300'ü aşkın sektörden esnafın bayrama hazır olduğunu belirten TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Ramazan bayramına sayılı günler kala bakkalından pastacısına, konfeksiyoncusundan terzisine kadar tüm esnafımız bayrama hazır. Tatlı, şekerleme, çikolata ve pastadan 1,5 milyarlık, giyim ve seyahat ile birlikte toplam bayram cirosunun bu yıl 10-11 milyara çıkacağını tahmin etmekteyiz" dedi.
10 milyar liralık bayram cirosu
Etiketler: bendevi palandöken , TESK
- 10 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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