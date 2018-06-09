İmarla beraber komşuyla da barış

İmar Barışı düzenlemesiyle, birden fazla bağımsız bölümü ve malikini barındıran, apartman tarzı binalara nasıl Yapı Kayıt Belgesi alınacağı da belirlendi. İşte İmar Barışı'nın komşuları barıştıracak detayları:
KOMŞUMLA ANLAŞAMAZSAM YAPI KAYIT BELGESİ ALAMAYACAK MIYIM?
Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamı ödenmeden Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmeyecek. Yapı kullanma izni alındıktan sonra yapılmış aykırılıklarda, aykırılık hangi bağımsız bölümle ya da bölümlerle ilgiliyse o bağımsız bölümlerin maliklerinin kendi paylarına düşen bedeli ödemesi gerekiyor.
KİM NE KADAR ÖDEYECEK?
Yapı malikleri, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda yapının tamamı için hesaplanan Yapı Kayıt Belgesi bedeline, kendi bağımsız bölümünün kullanım durumuna göre eşit olarak katılmak zorunda olacak. Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamını ödeyen malik, genel hükümler çerçevesinde diğer yapı maliklerinden kendi paylarına düşen miktarı talep etme hakkına da sahip olacak. KOMŞUDA
PİŞERSE BANA DA DÜŞER Mİ?
Bağımsız bölümünde aykırılık olmasına rağmen kendi payına düşen bedeli ödemeyen ve Yapı Kayıt Belgesi almayanlar, aynı binada başka bir bağımsız bölüm için düzenlenen Yapı Kayıt Belgesi'nden faydalanamayacak.
İNŞAAT HALİNDEKİ YAPILAR NE OLACAK?
İnşaat halindeki yapılara 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla bitmiş kısımları için, ilave inşaat alanı ihdas etmemek şartıyla Yapı Kayıt Belgesi verilebilecek. Ayrıca belge verilen bölümün eksikleri tamamlanabilecek.
TADİLAT YAPABİLİR MİYİM?
Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda ruhsat alınmaksızın yapılabilecek basit onarım ve tadilatlara izin var. Ayrıca açma ve çalışma ruhsatı da yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verilebilecek.
YARIN: MAĞDURIYET OLMAYACAK
KOMŞUMLA ANLAŞAMAZSAM YAPI KAYIT BELGESİ ALAMAYACAK MIYIM?
Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamı ödenmeden Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmeyecek. Yapı kullanma izni alındıktan sonra yapılmış aykırılıklarda, aykırılık hangi bağımsız bölümle ya da bölümlerle ilgiliyse o bağımsız bölümlerin maliklerinin kendi paylarına düşen bedeli ödemesi gerekiyor.
KİM NE KADAR ÖDEYECEK?
Yapı malikleri, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda yapının tamamı için hesaplanan Yapı Kayıt Belgesi bedeline, kendi bağımsız bölümünün kullanım durumuna göre eşit olarak katılmak zorunda olacak. Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamını ödeyen malik, genel hükümler çerçevesinde diğer yapı maliklerinden kendi paylarına düşen miktarı talep etme hakkına da sahip olacak. KOMŞUDA
PİŞERSE BANA DA DÜŞER Mİ?
Bağımsız bölümünde aykırılık olmasına rağmen kendi payına düşen bedeli ödemeyen ve Yapı Kayıt Belgesi almayanlar, aynı binada başka bir bağımsız bölüm için düzenlenen Yapı Kayıt Belgesi'nden faydalanamayacak.
İNŞAAT HALİNDEKİ YAPILAR NE OLACAK?
İnşaat halindeki yapılara 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla bitmiş kısımları için, ilave inşaat alanı ihdas etmemek şartıyla Yapı Kayıt Belgesi verilebilecek. Ayrıca belge verilen bölümün eksikleri tamamlanabilecek.
TADİLAT YAPABİLİR MİYİM?
Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda ruhsat alınmaksızın yapılabilecek basit onarım ve tadilatlara izin var. Ayrıca açma ve çalışma ruhsatı da yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verilebilecek.
YARIN: MAĞDURIYET OLMAYACAK
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