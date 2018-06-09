İkiz çocuğu olana ayda 300 tl

Hükümet, 2015 yılından bu yana yaptığı doğum yardımları kapsamında 2018 yılı içerisinde 283 bin anneye 293 bin bebek için 124 milyon 695 liralık kaynak aktardı. Doğum yardımlarının kapsamı da genişletiliyor. İkiz, üçüz, dördüz gibi çoklu doğum yapan ihtiyaç sahibi anneler için harekete geçilerek 'Muhtaç Ailelere Çoklu Doğum Yardımı' programı başlatılıyor. Buna göre; Aile Bakanlığı annelere ikiz ve üzeri çocukları için çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapacak. Çocuklar 4 yaşına gelene kadar sürecek olan bu yardımdan faydalanmak için ise Sağlık Bakanlığı'nın çocukluk dönemi aşı takviminde yer alan aşıları süresi içinde yaptırma şartı bulunuyor.





Betil BAŞ