Yüz binlerce vatandaşa indirimli emeklilik müjdesi

Esnaf, çiftçi, isteğe bağlı sigortalılar yani Bağ-Kur'lular, her ay düzenli prim ödemek zorunda. Ancak işler bazen yolunda gitmiyor ve ödemeler aksıyor. Biriken borçlar da katlanarak artıyor. 2015'te yapılan düzenlemeyle 12 ay ve üzeri prim borçları silindi ve hizmetler donduruldu. Primi dondurulan ya da prim borcu bulunan bir milyonun üzerinde Bağ-Kur'lu var.