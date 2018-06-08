;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. 50 milyar dolarlık dev anlaşma imzalandı

Yüz binlerce vatandaşa indirimli emeklilik müjdesi

Yüz binlerce Bağ-Kur'lu vatandaş geçmiş prim borçlarını yürürlüğe giren af paketiyle indirimli şekilde ödeyebiliyor. 'ya 10 yıllık 84 bin lira borcu olan bir esnaf yaş şartını tamamladıysa 52 bin lira ödeyerek emekli olabiliyor.

Esnaf, çiftçi, isteğe bağlı sigortalılar yani Bağ-Kur'lular, her ay düzenli prim ödemek zorunda. Ancak işler bazen yolunda gitmiyor ve ödemeler aksıyor. Biriken borçlar da katlanarak artıyor. 2015'te yapılan düzenlemeyle 12 ay ve üzeri prim borçları silindi ve hizmetler donduruldu. Primi dondurulan ya da prim borcu bulunan bir milyonun üzerinde Bağ-Kur'lu var.

Etiketler: , , ,
  • 08 Haziran 2018, Cuma 07:54
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ