Esnaf, çiftçi, isteğe bağlı sigortalılar yani Bağ-Kur'lular, her ay düzenli prim ödemek zorunda. Ancak işler bazen yolunda gitmiyor ve ödemeler aksıyor. Biriken borçlar da katlanarak artıyor. 2015'te yapılan düzenlemeyle 12 ay ve üzeri prim borçları silindi ve hizmetler donduruldu. Primi dondurulan ya da prim borcu bulunan bir milyonun üzerinde Bağ-Kur'lu var.
Yüz binlerce vatandaşa indirimli emeklilik müjdesi
Yüz binlerce Bağ-Kur'lu vatandaş geçmiş prim borçlarını yürürlüğe giren af paketiyle indirimli şekilde ödeyebiliyor. SGK'ya 10 yıllık 84 bin lira borcu olan bir esnaf yaş şartını tamamladıysa 52 bin lira ödeyerek emekli olabiliyor.
Etiketler: sosyal güvenlik , SGK , ssk , Resmi Gazete
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