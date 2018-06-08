TMSF, haziran ayı içerisinde toplamda yaklaşık 1,6 milyar liraya karşılık gelen döviz cinsinden mevduatını Türk lirasına çevireceğini bildirdi.
Konu ile ilgili TMSF'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Türkiye ekonomisinde istikrarın korunması ve belirlenen makro ekonomik hedeflere daha sağlam adımlarla ulaşılabilmesi için, ülke parasına duyulan güven büyük önem arzetmektedir.
Son dönemde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların ekonomik bir temelinin olmadığı düşünülmektedir.
1.6 MİLYAR TL'YE DENK GELİYOR
Ülkemizin finansal istikrarına katkı yapan en önemli ve öncü kurumlardan biri olan TMSF, bu bilinçle ve Türk Lirasına duyduğu güvenin de etkisiyle, bankalarda bulunan mevduat sigortacılığı rezervi içerisindeki döviz cinsinden varlıklarını Türk Lirasına çevirme kararı almıştır. Alınan karar kapsamında Kurumumuz, Haziran ayı içerisinde toplamda yaklaşık 1,6 milyar TL'ye karşılık gelen Döviz cinsinden mevduatını Türk Lirasına çevirecektir."
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Ankara Ticaret Odası'nda yaptığı konuşmada vatandaşlara çağrıda bulunmuştu. Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Yastık altındaki altınlarınızı, dövizlerinizi,paralarınızı yatırım mecralarına sokarak sisteme sokun ve ülkemizin büyümesine katkıda bulunun" diye seslenmişti.
Konu ile ilgili TMSF'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Türkiye ekonomisinde istikrarın korunması ve belirlenen makro ekonomik hedeflere daha sağlam adımlarla ulaşılabilmesi için, ülke parasına duyulan güven büyük önem arzetmektedir.
Son dönemde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların ekonomik bir temelinin olmadığı düşünülmektedir.
1.6 MİLYAR TL'YE DENK GELİYOR
Ülkemizin finansal istikrarına katkı yapan en önemli ve öncü kurumlardan biri olan TMSF, bu bilinçle ve Türk Lirasına duyduğu güvenin de etkisiyle, bankalarda bulunan mevduat sigortacılığı rezervi içerisindeki döviz cinsinden varlıklarını Türk Lirasına çevirme kararı almıştır. Alınan karar kapsamında Kurumumuz, Haziran ayı içerisinde toplamda yaklaşık 1,6 milyar TL'ye karşılık gelen Döviz cinsinden mevduatını Türk Lirasına çevirecektir."
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Ankara Ticaret Odası'nda yaptığı konuşmada vatandaşlara çağrıda bulunmuştu. Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Yastık altındaki altınlarınızı, dövizlerinizi,paralarınızı yatırım mecralarına sokarak sisteme sokun ve ülkemizin büyümesine katkıda bulunun" diye seslenmişti.
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