Beyoğlu Belediyesi ve KİPTAŞ, Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesine başlıyor. 2 milyon 250 bin metrekare inşaat alanına sahip olan İstanbul Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi için yıkımlar yarın başlayacak. 24 bin hak sahibinin bulunduğu projeyle 100 bin kişinin hayatı değişecek. Proje kapsamında yapılacak 2 milyon 250 bin metrekarelik inşaatın yüzde 22'sine denk gelen 500 bin metrekarelik ticaret alanı KİPTAŞ'ın olacak. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, projeyi bu aşamaya 14 yılı aşkın bir sürede getirebildiklerini belirterek, "Okmeydanı'nda yaşayan vatandaşlarımız sadece kendilerinin değil babalarının, dedelerinin hayallerine kavuşuyor" dedi. 834 hak sahibiyle bin 406 bağımsız bölüm için uzlaşma sağlandığını kaydeden Demircan, 1. Etap Uygulama Alanı olarak belirlenen Van Blokları'nın 8 blokta ve 80 bağımsız birimden oluştuğunu açıkladı.
BİRE 10 KAZANDIRACAK
KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım da projenin ilk etabını 10 ayda tamamlamayı planladıklarını söyledi. Zeytinburnu'nda yapılan dönüşüm konutlarının hak sahiplerine bire 5 kazandırdığını ifade eden Yıldırım, "Burası tamamlandığında bire 10 kazandıracak" şeklinde konuştu.
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan (solda) ve KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım.
YAVUZ KARAMAN
BİRE 10 KAZANDIRACAK
KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım da projenin ilk etabını 10 ayda tamamlamayı planladıklarını söyledi. Zeytinburnu'nda yapılan dönüşüm konutlarının hak sahiplerine bire 5 kazandırdığını ifade eden Yıldırım, "Burası tamamlandığında bire 10 kazandıracak" şeklinde konuştu.
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan (solda) ve KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım.
YAVUZ KARAMAN
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