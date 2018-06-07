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Yüksek tüketiciye iade

Bankanın yüksek konut kredisi iyle mağdur olan tüketici, hukuk mücadelesini kazandı. Mağduriyetinin 1 katı ilaveyle 5 bin 35 lira ödeme alacak

Yüksek faiz tüketiciye iade
Bursa'da, bankanın konut kredisinden yüksek almasıyla mağdur olan tüketici, verdiği hukuk mücadelesinin sonucunda haklı bulundu. Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, 12 bankanın 21 Ağustos 2007 ve 22 Eylül 2011'de mevduat, kredi ve kredi kartı hizmeti alanında uzlaşarak ve uyumlu eylem içerisinde bulunarak tüketicilerden yüksek faiz üzerinden haksız kazanç sağladığını söyledi. Yılmaz, 'nun bankalara ceza kestiğini anımsatarak, "Bankalar Birliği'ne de çağrımız var; gelin, bu sorunu uzlaşma ile çözelim" dedi. Derneğin Gemlik Şube Başkanı Yusuf Topal'ın bu konuda hukuk mücadelesi başlattığına da değinen Yılmaz, şunları kaydetti: "Gemlik , talebi haklı bulmuş ve mağduriyetinin bir katı kadar da ekleyerek 5 bin 35 liranın iadesine karar vermiştir. Tüketici, mağdur edildiği faiz tutarının 3 katına kadar bankalardan para talep edebilir."
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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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