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  1. Hükümetten müjde! O süre uzatıldı

Hükümetten milyonlarca ye zam müjdesi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, katıldığı bir televizyon programında Temmuz ayı içerisinde yapılacak olan zammına enflasyon oranında artış olursa onun da yansıtılacağını söyledi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İşte Ağbal'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

"ENFLASYONDA YUKARI YÖNLÜ HAREKET OLURSA YANSITILACAK"

Enflasyon nedeniyle memur ve memur sine ek zammın gündeme gelebileceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Ağbal, "Yılbaşında yüzde 4 zam yaptık. İkinci yarasında yüzde 3,5 zam yapacağız. Mayıs sonu itibariyle yüzde 6,39. Yüzde 4 olan zam oranının aşmış durumdayız. Haziran ayında ilave olarak enflasyonda yukarı yönlü bir gelişme olursa, 1 Temmuz itibarıyla 1 kuruş eksik olmaksızın maaşlara yansıyacak İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zammında da ilk 6 ayki enflasyonu yansıtacağız.

Kabaca memur maaşlarındaki her yüzde 1'lik artışın maliyeti 2,3 milyar lira. Bugünkü rakamlarla söylemek gerekirse enflasyon haziran sonu itibariyle de yüzde 6,39 seviyesinde kalırsa en düşük memur maaşı 2839 liradan 3050 liraya çıkacak. En düşük memur emekli maaşı 1978 liradan 2094 liraya çıkacak. En düşük SSK emekli aylığı 1570 liradan 1670 liraya çıkacak. En düşük Bağ-Kur emekli aylığı 1405 liradan 1495 liraya çıkacak. Bu ay içerisinde emeklilere vermiş olduğumuz bayram ikramiyesi de ilave olarak gelirlerine yansımış olacak" diye konuştu.

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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba 12:20
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