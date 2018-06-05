İstanbul serbest piyasada dolar 4,5960 liradan, avro 5,3720 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,5940 liradan alınan dolar, 4,5960 liradan satılıyor. 5,3700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,3720 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,5870 lira, avronun satış fiyatı ise 5,3770 lira olmuştu.