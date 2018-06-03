Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, vergilerin kredi kartıyla ödenebilmesi için Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan talepte bulunduklarını bildirdi. Baran, kartla her türlü ödemenin lapıldığını hatırlatarak, "Sayın Ağbal, meclis toplantımıza katıldığında, konuyla ilgili talebimiz üzerine çalışma başlattıklarını ve kredi kartıyla vergi ödemesi konusunda bankalara başvuru yaptıklarını söyledi." ifadesini kullandı.
Vergide kredi kartı dönemi
Etiketler: Naci Ağbal
- 03 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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