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  1. Tazminattan sadece damga vergisi kesilir

Tazminattan sadece damga vergisi kesilir

Takvim Gazetesi yazarı Ali Şerbetçi sizden gelen soruları cevapladı...



Ben 13 yılımı doldurdum, kaç gün yıllık izin hakkım var? Ayrıca tazminatlı şekilde işten ayrılırsam ne kadar tazminat alırım? Tazminattan kesinti olur mu? 5Ö255510 Nolu SMS
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  • 03 Haziran 2018, Pazar 04:49
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