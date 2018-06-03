Tazminattan sadece damga vergisi kesilir

; 31 / 20 31 / 17 26 / 12 20 / 9 26 / 13 28 / 10 26 / 13 29 / 21 18 / 6 24 / 14 34 / 19 28 / 15 25 / 12 33 / 14 22 / 9 26 / 12 26 / 12 20 / 9 23 / 7 28 / 15 26 / 14 26 / 16 27 / 10 25 / 7 32 / 18 30 / 13 26 / 11 30 / 14 26 / 12 25 / 12 19 / 7 26 / 11 27 / 16 23 / 18 25 / 12 23 / 14 27 / 18 25 / 14 27 / 13 30 / 22 26 / 17 30 / 20 29 / 17 27 / 12 26 / 13 19 / 7 25 / 7 25 / 8 25 / 11 27 / 13 25 / 9 30 / 18 26 / 15 28 / 13 27 / 11 26 / 14 33 / 18 28 / 18 30 / 17 23 / 12 22 / 10 25 / 12 23 / 16 28 / 17 24 / 19 26 / 14 27 / 15 29 / 17 22 / 15 25 / 9 32 / 16 26 / 16 24 / 16 26 / 9 22 / 18 26 / 14 28 / 12 20 / 8 25 / 15 21 / 8 22 / 14
■ Ben 13 yılımı doldurdum, kaç gün yıllık izin hakkım var? Ayrıca tazminatlı şekilde işten ayrılırsam ne kadar tazminat alırım? Tazminattan kesinti olur mu? 5Ö255510 Nolu SMS
- 03 Haziran 2018, Pazar 04:49
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