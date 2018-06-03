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'nin desteğiyle Müslüm’den terör propagandası

Köln Belediyesinin desteğiyle Müslüm’den terör propagandası

/'NIN kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı 'ün, 24 Haziran seçimlerinden iki gün önce video konferansla katılarak konuşacağı konferansa Köln Büyükşehir Belediyesi'nin resmi destek verdiği bildirildi. 'nin söz konusu konferansa sponsor olduğu öğrenildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Baskanı Mustafa Yeneroğlu, sosyal paylasım sitesi Twitter'daki sahsi hesabından Salih Müslüm'in katılacağı konferansın afişini paylaştı ve "Köln Büyüksehir Belediyesinin resmi desteğiyle terör örgütü propagandası. Bırakın seçim yasağını, Alman İstihbaratına göre de şubesi olan PYD yöneticilerine tam destek. Kampanya yasaklarının için ne kadar geçerli olduğuna sayısıyız örnekten de birisi" ifadelerini kullandı. Konferansa, HDP'nin firari milletvekili Ahmet Yıldırım'ın da katılacağı öğrenildi.

KENAN KIRAN/ SABAH AVRUPA

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  • 03 Haziran 2018, Pazar 12:27
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