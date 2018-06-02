Ceyhan'da esnaf ve muhtarlarla buluşan Bakan Sarıeroğlu, iftar programına katıldı. Esnafı da ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Sarıeroğlu, kendisini en mutlu eden çalışmaların başında emeklilere yönelik düzenlemenin geldiğini söyledi.
Bakan Sarıeroğlu'ndan 100 bin yeni emekliye büyük müjde
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yeni emekli olacak 100 bin vatandaşa da müjde verdi. Bayram öncesi ödenecek olacak 1000 liralık emekli ikramiyesinin yeni emekli olacak kişileri de kapsadığını açıkladı.
Etiketler: AK Parti , SGK , Bakan Sarıeroğlu , emekli ikramiyesi
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