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'ndan 100 bin yeni emekliye büyük müjde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yeni emekli olacak 100 bin vatandaşa da müjde verdi. Bayram öncesi ödenecek olacak 1000 liralık nin yeni emekli olacak kişileri de kapsadığını açıkladı.

Ceyhan'da esnaf ve muhtarlarla buluşan , iftar programına katıldı. Esnafı da ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Sarıeroğlu, kendisini en mutlu eden çalışmaların başında emeklilere yönelik düzenlemenin geldiğini söyledi.

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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi 11:06
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