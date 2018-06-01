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Yargı’dan çalışana ücret müjdesi

Yargı’dan çalışana ücret müjdesi
Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi, ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarına karşılık izin kullandırılamayacağına, bu günlerde yapılan çalışmalar için ücret ödenmesi gerektiğine karar verdi. Karara konu gelişme, 'da yaşandı. Bir işçi ayrıldığı işyerinin kendisine düşük tazminat ödemesi üzerine dava açtı. Davaya bakan Yargıtay kararında, "İbraz edilen belgeler 2008-2009'a ait olup, davalı tarafından 2010-2013 yıllarına ait bayram çalışmalarına karşılık izin kullandığına dair belge ibraz edilmediği gibi ibraz edilse dahi geçersiz olacağından bu döneme ait ücretin ödenmesi gerekir" denildi.
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