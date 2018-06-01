Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve bugün yürürlüğe girmesi beklenen Otopark Yönetmeliği'nin yürürlülük tarihi 1 Ocak 2019 olarak değiştirildi. Ayrıca yönetmeliğe, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim tesislerinin zemin altındaki kısımlarında otopark yapılabilmesine ilişkin düzenleme eklendi. Her daire için şart Geçen Şubat ayında Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle her 3 daireye 1 otopark zorunluluğu, her 1 daireye 1 otopark olarak revize edildi. Yeni yönetmeliğe göre, otopark yapılmayan binalarda yürüyüş mesafesindeki başka bir otoparktan yer gösterilecek ve tapuya şerh edilecek. Ayrıca park ve meydanlarla ana arter yolların altına otopark yapılabilmesinin de önü açıldı. Bölge ve genel otoparklarla AVM otoparklarına elektrikli araçlara uygun olma şartı getirildi. Ana toplu taşıma ve aktarma istasyonlarında 'park et - devam et' yerleri ayrılması da zorunlu oldu.
Otopark Yönetmeliği 2019’da yürürlüğe girecek
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı , otopark yönetmelik , Resmi Gazete , AVM
- 01 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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