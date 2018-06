Otopark Yönetmeliği 2019’da yürürlüğe girecek

ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve bugün yürürlüğe girmesi beklenen Otopark Yönetmeliği'nin yürürlülük tarihiolarak değiştirildi. Ayrıca yönetmeliğe, Milli Eğitim Bakanlığı 'na bağlı eğitim tesislerinin zemin altındaki kısımlarında otopark yapılabilmesine ilişkin düzenleme eklendi. Her daire için şart Geçen Şubat ayında Resmi Gazete 'de yayımlanan yeni yönetmelikleYeni yönetmeliğe göre, otopark yapılmayan binalarda yürüyüş mesafesindeki başka bir otoparktan yer gösterilecek ve tapuya şerh edilecek. Ayrıca park ve meydanlarla ana arter yolların altına otopark yapılabilmesinin de önü açıldı.Ana toplu taşıma ve aktarma istasyonlarında 'park et - devam et' yerleri ayrılması da zorunlu oldu.