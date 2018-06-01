Bitcoin bunalımı

İskoçya Peeblesshire bölgesinde doğal kırsal alanla çevrili olan Castle Craig Hastanesi'nde, kripto para bağımlıları için tedavi uygulaması başlatıldı. Dünyada hızla yayılan Bitcoin çılgınlığı, insanları hasta etmeye başladı. Bunun için bir tedavi merkezi oluşturulan hastanede, kripto para bağımlıları, gruplar halinde terapiye alınıyor. Herkes hayat hikayelerini anlatıyor. Burada bu kişiler, kendilerini yalnız hissetmiyor. Yaklaşık 30 yıldır uyuşturucu, alkol ve kumar bağımlılarını tedavi edildiği merkeze, son aylarda yoğun bir Bitcoin mağdurunun başvurduğu belirtiliyor. Hastanedeki kumar terapisti olan Chris Burn, Bitcoin ticaretinin kumarla aynı türden kişiliklere hitap ettiğini söyledi. Burn, "Kripto para piyasasındaki anlık ciddi fiyat değişimleri, insanları bir bağımlılığa doğru itiyor. Bu bir hastalığa dönüşüyor. Tedavi edilmezse, ölümlere neden oluyor" dedi. Bazı uzmanlar da online bahis çılgınlığı ile de ilişkilendirilen Bitcoin ticaretinde, fiyat düşüş ve artışlarının sık olması sebebiyle kötü sonuçlar doğuracağını söyledi.
ÖNCE TEK TEK SEANSA ALINIYOR
Bağımlılar, önce tek tek hayat hikayelerini anlatıyor. Sonra hepsi gruplar halinde tedaviye alınıyor. Yalnız olmadıklarını gören hastalar, terapiye kısa sürede cevap veriyor.
ÖNCE TEK TEK SEANSA ALINIYOR
Bağımlılar, önce tek tek hayat hikayelerini anlatıyor. Sonra hepsi gruplar halinde tedaviye alınıyor. Yalnız olmadıklarını gören hastalar, terapiye kısa sürede cevap veriyor.
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