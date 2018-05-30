New York metrosuna Beyşehir mermeri

Konya Beyşehir'de üretilen mermerler, yenilenen New York metrosunu süslüyor. Beyşehir OSB'de faaliyet gösteren Selçuklu Mermer'in Başkanı Nuh Gün, üretimlerinin yüzde 90'ını ihraç ettiklerini söyleyerek, şöyle konuştu: "20 ülkeye ulaştık. Yıllık 300 bin metrekare üretim kapasitesine sahibiz. Malzemelerimiz, özellikle ABD ve Suudi Arabistan'daki önemli projelerde de tercih ediliyor. New York metrosunun restorasyon çalışmaları için hammadde bizden gidiyor."
Etiketler: New York , Suudi Arabistan , metro , Konya
- 30 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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