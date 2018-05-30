Kamuda 67 bin iş

İstihdam seferberliğinde ikinci aşama tüm hızıyla sürüyor. Özel sektör, teşvikler kapsamında personel alımını hızlandırırken; kamu da istihdamını artırıyor. Başta bakanlıklar, üniversiteler, belediyeler, Spor Entitüsü ve BOTAŞ olmak üzere çok sayıda kurum alımlar için düğmeye bastı. En fazla alımı, 18 bin kişi ile Sağlık Bakanlığı yapacak. Adalet Bakanlığı ise 14 bin 504 sözleşmeli personel istihdamı için düğmeye bastı. Bu kapsamda 6 bin 681 infaz ve koruma memuru, 4 bin 771 sözleşmeli zabıt katibi, 527 sözleşmeli mübaşir bakanlık bünyesine katılacak. 200 sözleşmeli personel alımı için başvurular bugün, diğerleri için ise 11 Haziran'da sona erecek. Polis Akademisi Başkanlığı da 73 ilde 7 bin bekçi alınacağını açıkladı. Ayrıca 16 bin polis adayı alımıyla ilgili de ilana çıkılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, ücretli öğretmenler arasından 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak. Başvurular 8 Haziran'da alınmaya başlanacak. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ise bin 750 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.
EN ÇOK HEMŞİRE ALINACAK
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, ÖSYM'nin yapacağı merkezi yerleştirmeyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağını, ilanının yarın verileceğini bildirdi. Demircan, "En çok alacağımız personel 8 bin 188 ile hemşire, 2 bin ile ebe, bin 6 ile ilk ve acil yardım personeli, 818 tıbbi sekreter. Bunlar ilan edilecek. Bu yılki yeni istihdam 56 bini bulacak" dedi.
EN ÇOK HEMŞİRE ALINACAK
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, ÖSYM'nin yapacağı merkezi yerleştirmeyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağını, ilanının yarın verileceğini bildirdi. Demircan, "En çok alacağımız personel 8 bin 188 ile hemşire, 2 bin ile ebe, bin 6 ile ilk ve acil yardım personeli, 818 tıbbi sekreter. Bunlar ilan edilecek. Bu yılki yeni istihdam 56 bini bulacak" dedi.
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