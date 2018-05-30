Son zamanlarda piyasalarda yaşanan dalgalanmalarla birlikte altın fiyatlarındaki değişim de sürüyor. Örnek vermek gerekirse dün sabah 314 TL'den satılan çeyrek altın bu sabah 309 TL'den satılıyor. Altının nabzının attığı Kapalıçarşı'da son durum ne? Altının ne denli önemli olduğunu anlamak için kültürel kodları incelemek gereklidir. Toplumsal hafıza ve birlikteliğin getirdiği alışkanlıklar kültür olarak nitelendirilir. Bizim ülkemizin kültüründe de altının önemli bir yeri vardır. Düğünlerde ve törenlerde ilk armağan edilen nesne çeyrek altındır. Altın fiyatları konusundaki son gelişmeler haberimizde!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları hergün bireyler tarafından araştırılan, yanıtı aranan nadir konulardandır. Bu durum da altının kültürümüzde ne denli önemli olduğunu gözler önüne sermektedir. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını detaylı altın fiyatları burada!

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın, en çok araştırılan altın türleri arasında yer almaktadır. Çeyrek altından sonra en çok tercih edilen gram altın bugün 189,90 TL'den alınırken, 189,87 TL'den satılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları konusunda araştırmalarını sürdüren vatandaşlar düğün sezonlarının da açılmasıyla taleplerini arttırdı. Çeyrek altın bugün 303,06 TL'den alınırken 309,97 TL'den satılmaktadır.

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Yarım altın da yine sık sık tercih edilen altın türlerindendir. Yarım altın bugün 604,22 TL'den alınırken 619,95 TL'den satılmaktadır.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın bugün 1.051,77 TL'den alınırken 1.077,95 TL'den satılmaktadır.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını tıpkı çeyrek altın gibi yatırımcılar tarafından tercih edilen altın türlerindendir. Cumhuriyet altını bugün 1.268,00 TL'den alınırken 1.280,00 TL'den satılıyor.