Son dakika haberi... Milyonlarca emekli maaşlara yapılacak zam haberleri ile büyük bir heyecan yaşamaya başladılar. Özellike 1-8 Haziran ile, 1-17 Ağustos arasında biner lira ikramiye alacak olan emeklilere her iki ayda da erken maaş ödenmesi gündeme geldi. Yapılacak zam miktarı ile yüzleri gülecek olan emeklilerin zam oranı 3 Temmuz'da belirlenecek. Buna göre emeklinin alacağı en düşük zam tutarı da belli olacak. Enflasyona bağlı olarak artış göstermesi beklenen maaşların yüzde 5-5.5 oranında olması bekleniyor. Bu yaz yüzdeleri gülecek emeklilerin yazın her ayında önemli bir kazanç elde edecekler.
Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli maaşına son dakika zam gelişmesi!
Türkiye'de 12 milyon emeklinin beklediği son dakika zam haberi geldi. Özellikle son dönemde emekli ikramiyeleri ile ilgili sıkca açıklamalar yapılırken emekli maaşlarına yapılacak zammın detayları da vatandaşlar tarafından oldukça merak edilen konuların başında geliyordu. Bu yıl emekli maaşına zam Temmuz ayında yapılacak. Emekliye yapılacak zam da en belirleyici etken enflasyon oranları olacak. Buna göre en düşük ve en yüksek emekli maaşına yapılacak zam tutarları da netleşmeye başladı. Yapılacak zam miktarı ile emeklinin alacağı en düşük maaş ne kadar olacak? Peki emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Vatandaşların merak içinde aradığı bu sorunun cevabı sizlerle...
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