Son dakika haberi... Milyonlarca emekli maaşlara yapılacak zam haberleri ile büyük bir heyecan yaşamaya başladılar. Özellike 1-8 Haziran ile, 1-17 Ağustos arasında biner lira ikramiye alacak olan emeklilere her iki ayda da erken maaş ödenmesi gündeme geldi. Yapılacak zam miktarı ile yüzleri gülecek olan emeklilerin zam oranı 3 Temmuz'da belirlenecek. Buna göre emeklinin alacağı en düşük zam tutarı da belli olacak. Enflasyona bağlı olarak artış göstermesi beklenen maaşların yüzde 5-5.5 oranında olması bekleniyor. Bu yaz yüzdeleri gülecek emeklilerin yazın her ayında önemli bir kazanç elde edecekler.