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sahipleri dikkat! şirketinden mutlaka talep edin...

Trafik sı yapanlar dikkat. Aracınızdaki hasara karşılık değer parasını mutlaka şirketlerinden talep edin. Bunun için bir aracıya da ihtiyaç yok.

'de her gün binlerce maddi hasarlı gerçekleşiyor. Bu kazalarda hasar gören ların maliyetleri şirketlerince karşılanıyor. Suçlu aracın trafik sigortası karşı tarafın hasarını ödüyor. Ayrıca kaskosu bulunan araçlardaki hasarlar da yine sigorta şirketleri tarafından ödeniyor. Buraya kadar bir sorun yok. Sistem küçük aksaklıklar olsa da gayet iyi işliyor. Hatta şimdi kazalarda polis çağırmadan tutanak tutularak sorun hallediliyor. Hatta sigorta şirketlerinin cep telefonu uygulamalarıyla bile işlemler otomatik yapılıyor.

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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba 09:38
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