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Anneye ayda 400 TL

Anneye ayda 400 TL
Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, meslek eğitimi alan gençlere 10 bin lira kupon ve annelere de harçlıklara ilaveten ayda 400 lira bakım desteği vereceklerini söyledi. Sarıeroğlu, şu bilgileri verdi: "Gençlerle ilgili 'kupon' yöntemi diye yeni bir uygulamayı Temmuz'da başlatacağız. 10 bin liralık kuponla eğitimlerden faydalanmalarını olarak sağlayacağız. 2-5 yaş arasında çocuğu olan kadınların imalat sanayisinde gerçekleştirilen iş başı ve mesleki eğitim kurslarına katılmaları halinde, ödemelerimize ve harçlığa ilaveten 400 lira bakım desteği vereceğiz."
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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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