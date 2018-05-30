Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, meslek eğitimi alan gençlere 10 bin lira kupon ve annelere de harçlıklara ilaveten ayda 400 lira bakım desteği vereceklerini söyledi. Sarıeroğlu, şu bilgileri verdi: "Gençlerle ilgili 'kupon' yöntemi diye yeni bir uygulamayı Temmuz'da başlatacağız. 10 bin liralık kuponla eğitimlerden faydalanmalarını İŞKUR olarak sağlayacağız. 2-5 yaş arasında çocuğu olan kadınların imalat sanayisinde gerçekleştirilen iş başı ve mesleki eğitim kurslarına katılmaları halinde, ödemelerimize ve harçlığa ilaveten 400 lira bakım desteği vereceğiz."
Anneye ayda 400 TL
Etiketler: Jülide Sarıeroğlu , İŞKUR , anneye ödeme , anneye 400 lira , ödenek
- 30 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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