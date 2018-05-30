Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli, "Geçen yıldan bu yana 467 bin 776 firma; 227.3 milyar liralık kefalet desteği ile 255 milyar liralık kredi kullandı. Sistemin bu kadar işletmeye ulaşabilmesi bir başarı hikayesidir" dedi. Son açıklanan paketle halen kullanılmayan 55 milyar lira civarında bir kefalet bulunduğunu kaydeden Gergerli, "Dünyada hiçbir ülkede bu kadar başarılı KGF yapısı ve teknolojisi yok. Azerbaycan'dan Tunus'a kadar birçok ülke teknik destek istiyor" şeklinde konuştu.
500 bin işletmeye destek
Etiketler: Azerbaycan , KGF , kredi
- 30 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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