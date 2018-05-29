Araplar, Türkiye turizmine destek için harekete geçti. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Araplar, 'Yaz tatilimiz Türkiye'de daha güzel' anlamında Arapça hashtag ile kampanya başlattı. Yaz tatilinin Türkiye'de geçirilmesini teşvik etmeyi hedefleyen kampanya kapsamında, sosyal paylaşım sitesinde Türkiye'nin farklı bölgelerine ait fotoğraflarla birlikte yorumlar paylaşılıyor. Kuveytli Abdulhamid el- Bilali, Twitter hesabında, Körfez ülkesi vatandaşlarının yaz tatilini Avrupa yerine Türkiye'de geçirmek istediğini ifade ederek, bunun sebepleri arasında, Müslüman bir ülke olması dolayısıyla yemek, giyim ve ibadet konusunda sıkıntı çekilmemesi, konut, yiyecek ve giyimin daha hesaplı olmasının yer aldığını kaydetti. Umman'dan Yusuf el-Harisi Türkiye'nin, ziyaret ettiği en güzel ülke olduğunu ve tarih, medeniyet açısından zenginliğini ifade ederken; Kuveytli Abdulaziz el-Fadli, "Türkiye'yi ilk ziyaretimde kendimi Avrupa'da hissettim. Duyduğum ezan sesi güzelliği daha da artırdı" dedi.
Turizmde Arap seferberliği
- 29 Mayıs 2018, Salı
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