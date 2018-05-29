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a en az 2 bin 400 TL

Kamudaki işçiler 2 bin 400- 3 bin lira ikramiye için gün sayarken, belediyeler dahil tamamının maaşı ’da yüzde 4 artırılacak...

Taşerona en az 2 bin 400 TL
Kamu kurumlarında ve belediyelerde çalışan işçiler kadro konusunda muradına ererken, yeni kazanımlar da elde etti. Taşeron işçiler banka promosyonuna kavuşurken, devlet kadrosuna geçenlere ikramiye yolu açıldı. Devlet kadrosuna geçen 450 bin işçiye 1 milyar liranın üzerinde ikramiye verilecek. İkramiye işçiden işçiye değişiyor. Kadroya geçen asgari ücretli çalışan yaklaşık 2 bin 400 lira, 2 bin lira maaş alan da 3 bin liraya yakın ikramiye ödemesi alacak. İkramiyenin kamu işçileri gibi 2 taksitte ödenmesi bekleniyor. İkramiye heyecanla beklenirken, tüm taşeron işçilere 'da yüzde 4 yapılacak. Hem kamu kurumlarında hem de belediyelerde görev yapan taşeron işçilerin maaşına toplu sözleşme kapsamında Temmuz'da yüzde 4 zam yansıtılacak. Taşeron işçilere Ramazan ve Kurban bayramlarından 1 hafta önce 75'er lira bayram harçlığı verilirken, ulusal bayram, genel tatil günlerinde çalıştırılanlara çalıştıkları her bir gün için toplam 3 yevmiye verilecek.
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