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İşte emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarih! Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, katıldığı A Haber canlı yayınında müjdeleri arka arkaya sıraladı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ikramiyeye ilişkin tarihi açıklayan Serıeroğlu, emekli maaşlarının da bayramdan önce yatacağının müjdesini verdi. Peki ama emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Kimler alabilecek? Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte tüm cevaplar...

Milyonlarca emekli bu haberi bekliyordu. Hükümetin açıkladığı emekliye ikramiye müjdesinin ardından herkes emekli ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini merak ediyordu. Ve o tarih belli oldu. Milyonlarca ni ne zaman alacak? Emekli maaşları bayram öncesinde yatacak mı? Emekli sandığı ve Bağ-Kur emeklileri ikramiye alacak mı? İşte detaylar...

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  • 29 Mayıs 2018, Salı 10:26
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