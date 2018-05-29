Milyonlarca emekli bu haberi bekliyordu. Hükümetin açıkladığı emekliye ikramiye müjdesinin ardından herkes emekli ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini merak ediyordu. Ve o tarih belli oldu. Milyonlarca emekli ikramiyesini ne zaman alacak? Emekli maaşları bayram öncesinde yatacak mı? Emekli sandığı ve Bağ-Kur emeklileri ikramiye alacak mı? İşte detaylar...