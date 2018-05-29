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ve ne kadar? (29 Mayıs 2018 kurları)

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Dolar ve Euro ne kadar?

serbest piyasada 4,5620 liradan, 5,3080 liradan güne başladı.

'da 4,5600 liradan alınan dolar, 4,5620 liradan satılıyor. 5,3060 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,3080 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,5930 lira, avronun satış fiyatı ise 5,3410 lira olmuştu.

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  • 29 Mayıs 2018, Salı 09:17
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