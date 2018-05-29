İstanbul serbest piyasada dolar 4,5620 liradan, avro 5,3080 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 4,5600 liradan alınan dolar, 4,5620 liradan satılıyor. 5,3060 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,3080 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,5930 lira, avronun satış fiyatı ise 5,3410 lira olmuştu.
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