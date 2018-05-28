Merkez Bankası'nın açıklamasından sonra dolar ve euro düştü!

Merkez Bankası'nın "1 haftalık repo faizini yüzde 16,5 ile politika faizi olacak" kararını açıklamasıyla dolar kuru, ilk tepki olarak 4.65 TL seviyesinden 4.61 TL seviyelerine kadar geriledi. Dolar kuru sonrasında düşüşünü sürdürerek en 4.60'ın altını görürken şu dakikalarda 4.5994 TL'den işlem görüyor. Euro kuru ise 5.38 TL'de hareket ediyor.

Geçtiğimiz haftayı 4.70 TL seviyesinden tamamlayan dolar kuru, yeni haftanın ilk işlem gününe 4.66 TL seviyesinden başlarken sonrasında gerilemeye devam etti. Dolar, saat 11.57 itibarıyla 4.5994 seviyesinden işlem görüyor.

Kurun gerilemesinde, Merkez Bankası'nın sadeleştirmeye geçmek üzere olduğu ve haftalık repodan fonlamaya geri döneceği mesajlarının, gelişmekte olan piyasalardaki iyimserliğin etkili olduğu belirtiliyor.

Dolar/TL, sert dalgalanmaların ardından geçtiğimiz hafta çarşamba günü 4.9253 seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmanmasının ardından, Merkez Bankası'ndan gelen hamlelerle sert düşerek 4.54 seviyesine kadar gerilemişti.

Euro/TL gün içerisinde en düşük 5.4000 seviyesini görürken şu dakikalarda 5.4444 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi, 0.23 düşüşle 93.99 seviyesinde hareket ederken; euro/dolar paritesi 1.1696 seviyelerinde...

MERKEZ'DEN SADELEŞME ADIMI

TCMB Para Politikası Operasyonel Çerçevesine İlişkin açıklamada bulundu. Açıklamada şöyle denildi:

-Para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verilmiştir.

Bu doğrultuda;

-Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Merkez Bankası politika faizi olacaktır. Bu oran, mevcut fonlama faizine (% 16,50) eşitlenecektir.

MERKEZ'DEN BİR AÇIKLAMA DAHA GELDİ

Merkez Bankası'ndan para politikalarına yönelik bir son dakika açıklaması daha geldi. "Fonlamanın haftalık vadeye kaydırılması için bir haftalık geçiş süreci öngörülmüştür" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fonlamanın haftalık vadeye kaydırılması için bir haftalık geçiş süreci öngörülmüştür. Bu süreçte, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin mevcut para politikası duruşuyla uyumlu gerçekleşmesi amacıyla 7 Haziran 2018'e kadar (dahil) gecelik borç verme ve Geç Likidite Penceresi faiz oranları yüzde 16,5 olarak uygulanacaktır."