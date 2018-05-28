Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlandığını, uygulamaya 1 Haziran 2018'de başlanacağını bildirdi.

TCMB'nin, para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin basın duyurusu, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Duyuruda, para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu doğrultuda, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Merkez Bankası politika faizi olacaktır. Bu oran, mevcut fonlama faizine (yüzde 16,50) eşitlenecektir. Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla eksi/artı 150 baz puanlık bir marj ile belirlenecektir. Yeni operasyonel çerçevenin uygulanmasına 1 Haziran 2018'de başlanacaktır. Teknik ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır."

DOLAR VE EURO GERİLEDİ

Merkez Bankası'nın bu hamlesinin ardından dolar ve euroda da düşüş görüldü. Açıklamadan önce 4.65 TL seviyesinde olan dolar 4.61 TL'ye gerilerken, euro ise 5.40 liranın altına sarktı.

ŞU ANDA POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 8

Merkez Bankası'nın resmi politika faizi şu anda yüzde 8 seviyesinde bulunurken, politika faizinin yerine kullanılan Geç Likidite Penceresi faiz oranı, geçtiğimiz hafta yapılan artırımla yüzde 13.5'ten yüzde 16.5'e çıkarıldı.

ÇETİNKAYA İŞARETİ VERMİŞTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, dün Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından düzenlenen iftar yemeğinde ana fonlama kanalı olarak yeniden haftalık reponun kullanılmasının planlandığını kaydetmişti.

Çetinkaya, "Simetrik bir koridor olacak. Önümüzdeki günlerde haftalık repodan fonlama yapmayı, belli seviyenin etrafında dar bir bantı işleve geçirmeyi planlıyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.