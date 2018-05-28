Kredisiz ikinci el sistemi:Wowwo

Türkiye'de ikinci el otomobil pazarı 5 milyon adedi aştı. İstikrarlı şekilde büyüyen ikinci el otomobil pazarının 2018'de büyümesine destek verecek bir gelişme de hurda teşviği ile yaşanıyor. 16 yaş ve üstü araçların hurdaya ayrılması durumunda 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi uygulanacak olması ikinci el pazarını da hareketlendirecek. İkinci el pazarında satışlar genel olarak peşin ya da banka kredisiyle yapılıyor. Banka kredisi kullanmak istemeyenler, istedikleri otomobili almak için kredi limiti yetmeyenler için yeni bir sistem devreye girdi. Yeşil Holding kuruluşu olan Wowwo, senetle ikinci el otomobil satışı sistemiyle, bu alanda kurumsal olarak bir ilki gerçekleştiriyor. Yeşil Holding Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil, Wowwo'nun sistemini şöyle anlattı: "Wowwo, araç sahibi olmak ya da araç modelini yükseltmek isteyenlerin karşılarına çıkan banka kredisi skoru, kefil zorunluluğu gibi problemleri bertaraf eden bir sistem geliştirdi. İkinci el araçlarda, esnek ödeme koşullarıyla, kefilsiz, banka kredisiz ve senetle satış imkanı sunarak sektörde bir ilke imza attı."
KEFİLSİZ, KREDİSİZ
"Wowwo, vatandaşların yüzde 30 peşinatla sistemdeki binlerce araçtan birini 36 aya varan vadelerle şirket bünyesinde senetle almalarına imkan tanıyor" diyen Yeşil, müşterinin banka kredi skoru düşük dahi olsa Wowwo tarafından onaylandığını belirtti. Araç aldıktan 6 ay veya 1 yıl sonra aracı satmak ya da değiştirmek isteyen müşteri geri ödemede Wowwo'nun vade farkı indiriminden yararlanıyor, anapara borcunu indirimli olarak kapatabiliyor. Müşteri dilerse senet ödemeleri sürerken Wowwo sistemindeki 14 bin araçtan biri ile aracını takas edebiliyor. Wowwo, 1 yıl/25 bin km'ye kadar her türlü teknik arızaya karşı müşterisini koruyor, yol, yardım ve konaklama desteği sunuyor. Wowwo'dan araç alanlar, Wowwo Kasko ile araçlarını yüzde 50'ye yakın daha az maliyet ve vadeli ödeme seçeneği ile sigortalayabiliyor. Wowwo ile araç sahibi olmuş kişiler, SİL-TAKSİT sistemi vasıtasıyla müşteri referansında bulunarak Wowwo sisteminden bir başka kişinin faydalanmasını sağladıklarında taksitlerini sildirebilme imkanına kavuşuyor.
HALİT BOLKAN
KEFİLSİZ, KREDİSİZ
"Wowwo, vatandaşların yüzde 30 peşinatla sistemdeki binlerce araçtan birini 36 aya varan vadelerle şirket bünyesinde senetle almalarına imkan tanıyor" diyen Yeşil, müşterinin banka kredi skoru düşük dahi olsa Wowwo tarafından onaylandığını belirtti. Araç aldıktan 6 ay veya 1 yıl sonra aracı satmak ya da değiştirmek isteyen müşteri geri ödemede Wowwo'nun vade farkı indiriminden yararlanıyor, anapara borcunu indirimli olarak kapatabiliyor. Müşteri dilerse senet ödemeleri sürerken Wowwo sistemindeki 14 bin araçtan biri ile aracını takas edebiliyor. Wowwo, 1 yıl/25 bin km'ye kadar her türlü teknik arızaya karşı müşterisini koruyor, yol, yardım ve konaklama desteği sunuyor. Wowwo'dan araç alanlar, Wowwo Kasko ile araçlarını yüzde 50'ye yakın daha az maliyet ve vadeli ödeme seçeneği ile sigortalayabiliyor. Wowwo ile araç sahibi olmuş kişiler, SİL-TAKSİT sistemi vasıtasıyla müşteri referansında bulunarak Wowwo sisteminden bir başka kişinin faydalanmasını sağladıklarında taksitlerini sildirebilme imkanına kavuşuyor.
HALİT BOLKAN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.