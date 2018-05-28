3600 ek gösterge sonrası hemşire maaşı ne kadar olacak? Emekli hemşire maaşları kaç lira olacak?

3600 ek gösterge nedir ne işi yarar, emekli,hemşire ve memurların maaşına zam mı yapılacak soruları Erdoğan'ın müjdesinin ardından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergelerinin 3 bin 600'e çıkarılacağının müjdesini verdi. Peki ek gösterge 3600'a çıkınca emeklilerin, polislerin, hemşirelerin maaşı artacak mı? İşte merak edilen soruların cevapları...

ERDOĞAN MÜJDEYİ BÖYLE DUYURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Değerli kardeşlerim önemli bir konuya geliyorum. Burayı hassas dinleyelim. Polis, öğretmen, hemşire, din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600'e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği gidermiş olacağız.Yeni dönem yepyeni bir anlayışla başlıyoruz. Çünkü vakit birlik vakti. Çünkü vakit Türkiye vakti. Erdem, irade, cesaret ile Türkiye şahlanacak.'' dedi.

EK GÖSTERGE NEDİR, NE İŞİ YARAR

Ek gösterge devlet memurlarının en çok önem verdiği konuların başında yer almaktadır. Aylık brüt ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile, 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır. Bunu aşağıdaki tablo sayesine rahatlıkla görebilirsiniz.





Ek göstergelerin özellikle emeklilik hakları üzerinde etkili olması nedeniyle, memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını ve bu dereceden emekli olduklarında daha yüksek miktarda emekli aylık ve ikramiyesi almayı istemektedirler.Ek göstergelerinin yükseltilmesini isteyen Devlet memurları arasında öğretmen ve hemşireler de bulunuyor.

ÖĞRETMEN VE HEMŞİRELERİN EK GÖSTERGESİ

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında "öğretmen" unvanlı kadrolarda ve Sağlık Hizmetleri Sınıfında sağlık bilimleri lisansiyeri olarak "hemşire" unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurları, bu unvanların 1 inci derece kadrolarında 3000 ek gösterge rakamında yararlanmaktadırlar. Ek göstergenin özellikle emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle, memurlar emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği oluşturmaktadır.

Ek göstergenin 3000'den 3600'e yükselmesinin etkileri

AYLIK NET MAAŞLARI

EMEKLİ AYLIKLARI

EMEKLİ İKRAMİYELERİ

(24.-TL AZALIR)

404.-TL ARTAR

14.553.-TL ARTAR