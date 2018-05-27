Ekonomi Bakanlığınca, güvenirliğinden şüphe duyulan ithal malların yurda girişinden önce laboratuvarlarda test edilmesine yönelik uygulamanın hayata geçirildiği Temmuz 2017'den bu yana 470 milyon ürün test edilirken, uygunsuz bulunan 13,5 milyon ürünün ithalatına izin verilmedi. Teste yönlendirilen ürünler arasında gümrüklere en çok takılan ürün oyuncak oldu. Teste tabi tutulan 200 milyon oyuncağın 4,8 milyonun ithalatına izin verilmedi.
Zararlı oyuncağa geçit yok!
Etiketler: Ekonomi Bakanlığınca , oyuncak , zararlı oyuncak
- 27 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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