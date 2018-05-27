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Vergi cezaları lendiriliyor

Vergi cezaları taksitlendiriliyor
, 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Gümrük vergileri ve bunlara bağlı faiz ile idari para cezalarını yeniden yapılandırmak isteyen borçluların, 13 Temmuz günü mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine başvurması gerekecek.
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