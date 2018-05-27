Gümrük Bakanlığının, 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Gümrük vergileri ve bunlara bağlı faiz ile idari para cezalarını yeniden yapılandırmak isteyen borçluların, 13 Temmuz günü mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine başvurması gerekecek.
Vergi cezaları taksitlendiriliyor
Etiketler: Gümrük Bakanlığının , vergi cezası , taksit
- 27 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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