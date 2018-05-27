Ucuz bilet formülü

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte tatil planları da yapılıyor. Özellikle önümüzdeki Ramazan Bayramı için gerek yurtiçi gerekse yurtdışına gidecek vatandaşları bilet telaşı da sardı. Otellerde olduğu gibi uçak ve otobüs biletlerinde de erken davranmak her zaman kazanç getiriyor. Ancak ucuz bilet alabilmek için yapabileceğiniz farklı şeyler de var.
AKŞAM UÇUŞU DAHA UCUZ
Bu konuda hizmet veren bir internet sitesinin CEO'su Yaşar Çelik, tatil biletlerinin küçük tüyolarla uygun hale getirmenin mümkün olduğunu vurguladı. Çelik öncelikle tüm firmaların bilet fiyatlarının ve sunduğu hizmetlerin karşılaştırılması gerektiğini söyledi. Böylece en uygun olan tercih edilebiliyor. Çelik, "Unutmayın uçak biletlerinde hafta içi seyahat etmek hafa sonu seyahat etmekten daha avantajlı. Sabah uçuşu yerine akşam uçuşunu tercih edin. Daha uygun fiyatlara bilet bulabilirsiniz'' dedi.
CUMA DEĞİL PAZAR SABAHI
Çelik diğer önerilerini şöyle sıraladı: "Erken rezervasyon çok önemli. Bunun yanında kampanyaları takip etmekte fayda sağlıyor. Cuma günleri uçak bileti almaktan kaçının 2017'de en pahalı yurt içi uçak bileti Cuma günleri satıldı. Pazar sabah saatleri ise ucuz uçak bileti bulmak için en ideal gün. Seyahatiniz esnek ise hafta içi salı gününe bilet almak, size ucuz bir yolculuk yapmanız için iyi bir fırsat sunar. 2017 yılı verilerine göre en pahalı yurt dışı uçak bileti Perşembe günü satılırken, en ucuz yurt dışı uçak bileti ise Pazar günü satıldı.'' Tatil planının son güne bırakılmasının çok kötü bir tercih olacağını söyleyen Yaşar Çelik, "2017 yılında yurtiçi uçuşlarında en uygun bilet 23.00 ile 00.00 arasında, yurtdışı uçuşlarında ise en ucuz bilet 03.00 ile 04.00 arasında satıldı."
BUNLARI YAP PARAN CEPTE KALSIN
Erken rezervasyon yapın
Firmaları karşılaştırın
Uçak biletini Cuma değil Pazar günü alın
Sabah yerine akşam uçuşunu tercih edin
Yurtdışı biletini gece yarısından sonra alın.
AKŞAM UÇUŞU DAHA UCUZ
Bu konuda hizmet veren bir internet sitesinin CEO'su Yaşar Çelik, tatil biletlerinin küçük tüyolarla uygun hale getirmenin mümkün olduğunu vurguladı. Çelik öncelikle tüm firmaların bilet fiyatlarının ve sunduğu hizmetlerin karşılaştırılması gerektiğini söyledi. Böylece en uygun olan tercih edilebiliyor. Çelik, "Unutmayın uçak biletlerinde hafta içi seyahat etmek hafa sonu seyahat etmekten daha avantajlı. Sabah uçuşu yerine akşam uçuşunu tercih edin. Daha uygun fiyatlara bilet bulabilirsiniz'' dedi.
CUMA DEĞİL PAZAR SABAHI
Çelik diğer önerilerini şöyle sıraladı: "Erken rezervasyon çok önemli. Bunun yanında kampanyaları takip etmekte fayda sağlıyor. Cuma günleri uçak bileti almaktan kaçının 2017'de en pahalı yurt içi uçak bileti Cuma günleri satıldı. Pazar sabah saatleri ise ucuz uçak bileti bulmak için en ideal gün. Seyahatiniz esnek ise hafta içi salı gününe bilet almak, size ucuz bir yolculuk yapmanız için iyi bir fırsat sunar. 2017 yılı verilerine göre en pahalı yurt dışı uçak bileti Perşembe günü satılırken, en ucuz yurt dışı uçak bileti ise Pazar günü satıldı.'' Tatil planının son güne bırakılmasının çok kötü bir tercih olacağını söyleyen Yaşar Çelik, "2017 yılında yurtiçi uçuşlarında en uygun bilet 23.00 ile 00.00 arasında, yurtdışı uçuşlarında ise en ucuz bilet 03.00 ile 04.00 arasında satıldı."
BUNLARI YAP PARAN CEPTE KALSIN
Erken rezervasyon yapın
Firmaları karşılaştırın
Uçak biletini Cuma değil Pazar günü alın
Sabah yerine akşam uçuşunu tercih edin
Yurtdışı biletini gece yarısından sonra alın.
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