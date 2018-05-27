;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Zararlı oyuncağa geçit yok!
  2. Ayıplı malda iade süresi yok

affında beyana dikkat

İmar affında beyana dikkat
Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren affında çalışmalarını 1 hafta içinde tamamlayacak. İmar barışına müracaatlarda yalan beyanlarda bulunanların parası iade edilmeyecek. Çevre Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, "Anlık onaya dayalı değil, check up'lı bir sistem olacak. Müracaatlar ekim ayının sonuna kadar yapılabilecek, harç ödemelerinde son tarih 31 Aralık 2018 olacak" dedi.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar