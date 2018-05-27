Çevre Bakanlığı Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren imar affında çalışmalarını 1 hafta içinde tamamlayacak. İmar barışına müracaatlarda yalan beyanlarda bulunanların parası iade edilmeyecek. Çevre Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, "Anlık onaya dayalı değil, check up'lı bir sistem olacak. Müracaatlar ekim ayının sonuna kadar yapılabilecek, harç ödemelerinde son tarih 31 Aralık 2018 olacak" dedi.
İmar affında beyana dikkat
Etiketler: Çevre Bakanlığı , imar , imar affı
- 27 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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