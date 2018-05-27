Yemek kartı şirketlerinin yüksek komisyonlarına yönelik düzenlemenin yürürlüğe girmesinden lokantacı esnafının memnun olduğunu belirten TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Yemek kartı piyasasında esnafın hakkı yeniyordu. Kart şirketleri yüksek komisyonları, bakım bedeli gibi birçok farklı ücret ile esnafı mağdur ediyordu. Komisyonların yüzde 6'yı geçemeyeceği yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Esnaf bu durumdan çok memnun" dedi.
Esnafa yemek kartı müjdesi
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- 27 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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