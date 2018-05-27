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a ı müjdesi

Esnafa yemek kartı müjdesi
ı şirketlerinin yüksek komisyonlarına yönelik düzenlemenin yürürlüğe girmesinden lokantacı memnun olduğunu belirten Başkanı , "Yemek kartı piyasasında ın hakkı yeniyordu. Kart şirketleri yüksek komisyonları, bakım bedeli gibi birçok farklı ücret ile esnafı mağdur ediyordu. Komisyonların yüzde 6'yı geçemeyeceği yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Esnaf bu durumdan çok memnun" dedi.
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