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ye, şehit yakınına yeni kart

Gaziye, şehit yakınına yeni kart
Aile Bakanlığı, şehit yakını, ler ve gazi yakınlarına istihdam hakkından ücretsiz ulaşıma kadar birçok noktada haklar tanırken, gaziler, gazi ve şehit yakınlarının uzun süredir beklediği 'gazi kartları' değişikliğini de hayata geçirdi.

Yeni kartların basım işlemi başlatılırken, kart sahiplerine en kısa sürede ulaştırılacak. Yeni basılacak kartlarda 'şehit yakını', 'gazi', 'gazi yakını' gibi tek ibare yer alacak.

Betil BAŞ

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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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