Gaziye, şehit yakınına yeni kart

Aile Bakanlığı, şehit yakını, gaziler ve gazi yakınlarına istihdam hakkından ücretsiz ulaşıma kadar birçok noktada haklar tanırken, gaziler, gazi ve şehit yakınlarının uzun süredir beklediği 'gazi kartları' değişikliğini de hayata geçirdi.
Yeni kartların basım işlemi başlatılırken, kart sahiplerine en kısa sürede ulaştırılacak. Yeni basılacak kartlarda 'şehit yakını', 'gazi', 'gazi yakını' gibi tek ibare yer alacak.
Betil BAŞ
Yeni kartların basım işlemi başlatılırken, kart sahiplerine en kısa sürede ulaştırılacak. Yeni basılacak kartlarda 'şehit yakını', 'gazi', 'gazi yakını' gibi tek ibare yer alacak.
Betil BAŞ
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