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Esnafa sağlık müjdesi

Prim borcu olduğu için sağlıktan yararlanamayan Bağ-Kur’lular, yla nefes aldı. Borcunu yapılandıranlar ve donduranlar sağlıktan da yararlanmaya başlayacak

Esnafa sağlık müjdesi
Sosyal Güvenlik Kurumu'na () prim borcu olan Bağ-Kur'lulara sağlık müjdesi getirdi. Mevcut uygulamaya göre; 60 günden fazla prim borcu olan Bağ-Kur'lular, bunu ödemeden hastanelerden provizyon alamıyor. Hayata geçen torba yasayla Bağ-Kur'lular Temmuz sonuna kadar başvururlarsa prim larını yapılandırabilecek. Eğer prim borçları Temmuz sonuna kadar ödenmez ve yapılandırılmaz ise de borca ilişkin hizmet süreleri dondurulacak. Bu süreler kurum alacakları arasında yer almayacak. Daha sonra istenirse bu süreler canlandırabilecek. Bu 2 yoldan birini seçerek borçtan kurtularak temiz bir sayfa açacak olan Bağ-Kur'luların, sağlık konusundaki sıkıntısı da sona erecek. Bağ-Kur'lu esnaf hizmetlerini dondurarak veya borçlarını yapılandırıp ilk taksiti ödeyerek sağlık yardımlarından yararlanmaya başlayacak.

AİDAT BORCU DA YAPILANDIRILACAK


TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, konfederasyona bağlı odalardaki üyelerin, geçmiş dönemlere ait ve munzam aidat borçlarını gecikme cezası olmaksızın 31 Temmuz'a kadar yeniden yapılandırabileceklerini belirterek, "Yapılandırmadan faydalanmak isteyen tüm üyelerimiz bu fırsatı kaçırmamalı. 82 birliğe genelge gönderdik ve tüm üyelerin yapılandırmadan haberdar olmasını sağladık" diye konuştu.
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