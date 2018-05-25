Esnafa sağlık müjdesi

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim borcu olan Bağ-Kur'lulara torba yasa sağlık müjdesi getirdi. Mevcut uygulamaya göre; 60 günden fazla prim borcu olan Bağ-Kur'lular, bunu ödemeden hastanelerden provizyon alamıyor. Hayata geçen torba yasayla Bağ-Kur'lular Temmuz sonuna kadar başvururlarsa prim borçlarını yapılandırabilecek. Eğer prim borçları Temmuz sonuna kadar ödenmez ve yapılandırılmaz ise de borca ilişkin hizmet süreleri dondurulacak. Bu süreler kurum alacakları arasında yer almayacak. Daha sonra istenirse bu süreler canlandırabilecek. Bu 2 yoldan birini seçerek borçtan kurtularak temiz bir sayfa açacak olan Bağ-Kur'luların, sağlık konusundaki sıkıntısı da sona erecek. Bağ-Kur'lu esnaf hizmetlerini dondurarak veya borçlarını yapılandırıp ilk taksiti ödeyerek sağlık yardımlarından yararlanmaya başlayacak.
TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, konfederasyona bağlı odalardaki üyelerin, geçmiş dönemlere ait ve munzam aidat borçlarını gecikme cezası olmaksızın 31 Temmuz'a kadar yeniden yapılandırabileceklerini belirterek, "Yapılandırmadan faydalanmak isteyen tüm üyelerimiz bu fırsatı kaçırmamalı. 82 birliğe genelge gönderdik ve tüm üyelerin yapılandırmadan haberdar olmasını sağladık" diye konuştu.
AİDAT BORCU DA YAPILANDIRILACAK
TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, konfederasyona bağlı odalardaki üyelerin, geçmiş dönemlere ait ve munzam aidat borçlarını gecikme cezası olmaksızın 31 Temmuz'a kadar yeniden yapılandırabileceklerini belirterek, "Yapılandırmadan faydalanmak isteyen tüm üyelerimiz bu fırsatı kaçırmamalı. 82 birliğe genelge gönderdik ve tüm üyelerin yapılandırmadan haberdar olmasını sağladık" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.