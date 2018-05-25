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ye oranı belli oldu mu? Emekliye ikramiyeler ne zaman yatacak?

Hükümetin ikramiye müjdesinin ardından milyonlarca gözünü Temmuz ayı mı ve Ramazan Bayramı ikramiyesine çevirdi. Emekli maaşına zam oranı belli oldu mu? 2018 emekli maaşı zamları ne kadar? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ne kadar? gibi sorularına cevap arayan emekliler bu soruları internetten araştırmaya başladı. İşte emekli maaşı zamları ve emekli ikramiyesine ilişkin tüm detaylar...

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulunda alınan; lere bayram ikramiyesi, vergi affı, imar barışı, üniversite öğrencilerine okula dönme imkanı, 65 yaş aylığında artış gibi toplumun hemen hemen tüm kesimini ilgilendiren kararları açıkladı. Ardından Maliye Bakanı Naci Ağbal emeklinin bayram ikramiyesi alacağı tarihi açıkladı ve daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu detayları açıkladı.

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  • 25 Mayıs 2018, Cuma 07:53
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