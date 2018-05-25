Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulunda alınan; emeklilere bayram ikramiyesi, vergi affı, imar barışı, üniversite öğrencilerine okula dönme imkanı, 65 yaş aylığında artış gibi toplumun hemen hemen tüm kesimini ilgilendiren kararları açıkladı. Ardından Maliye Bakanı Naci Ağbal emeklinin bayram ikramiyesi alacağı tarihi açıkladı ve daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu detayları açıkladı.