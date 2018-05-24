İZmir'de, İzmir Ticaret Odası'nca (İTO) 'KOSGEB KOBİGEL- KOBİ Gelişim Destek Programı' kapsamında proje teklif çağrısı bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 2017'de 58 bin 19 firmaya 952.9 milyon lira KOSGEB desteği verildiğini ifade eden İTO Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu, bunun çoğunluğunu 443.4 milyon lira ile girişimcilik desteğinin oluşturduğunu söyledi. Elmasoğlu, KOBİGEL- KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında da 149.7 milyon lira destek sağlandığını kaydetti. İzmir'deki girişimcilerin ve KOBİ'lerin KOSGEB desteklerinden daha fazla pay almasını amaçladıklarını anlatan Elmasoğlu, bu çağrı programı açıklanmadan önce her ilin rekabet avantajına sahip imalat sanayi sektörlerinin belirlendiğini ifade ederek, "Bölge-sektör özelinde farklılaşan KOBİ ihtiyaçları dikkate alındı. 300 bin TL'si geri ödemesiz olmak üzere destek üst limiti 1 milyon lira. Son başvuru tarihi 22 Haziran Cemal Elmasoğlu 2018" diye konuştu.
1 milyonluk destek için son tarih 22 Haziran
Etiketler: Gelişim Destek Programı , 22 Haziran , KOBİ , İzmir , KOSGEB , Cemal Elmasoğlu , İTO
- 24 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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