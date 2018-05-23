Yollar kısalıyor

İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren hattına entegre edilmesi ve yenileme çalışmaları nedeniyle 2013'te son sefer yapıldıktan sonra kapatılan Gebze-Halkalı banliyö hattı için geri sayım başladı. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, bugün test sürüşünü yapacak. Ekim sonu gibi de hizmete verilmesi planlanıyor. İki hat arasındaki mesafe 185 dakikadan 105 dakikaya düşecek.
Barış ŞİMŞEK
Barış ŞİMŞEK
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