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Yollar kısalıyor

Yollar kısalıyor
İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren hattına entegre edilmesi ve yenileme çalışmaları nedeniyle 2013'te son sefer yapıldıktan sonra kapatılan Gebze-Halkalı banliyö hattı için geri sayım başladı. Ulaştırma Bakanı , bugün test sürüşünü yapacak. Ekim sonu gibi de hizmete verilmesi planlanıyor. İki hat arasındaki mesafe 185 dakikadan 105 dakikaya düşecek.


Barış ŞİMŞEK
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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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