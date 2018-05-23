4B kadrosuna geçen 4C'liler bundan böyle maaşını peşin alacak. Devlet Memurları Kanunu'nun 4C maddesi uyarınca çalışan 'geçici personel', aynı kanunun 4B maddesi kapsamında 'sözleşmeli personel' olarak istihdam edilmişti. 4C'li statüsündeyken çalışması karşılığında maaş alan personele, dün yapılan düzenlemenin ardından ücretleri peşin ödenecek. Bu kapsamdaki personel kadroya geçirilmesinin ardından 15 Mart-14 Nisan mesailerinin ücretini 15 Nisan'da, 15 Nisan-14 Mayıs çalışmalarının maaşını da 15 Mayıs'ta aldı. Ancak yapılan değişiklikle peşin almaları gereken 15 Nisan maaşları önümüzdeki günlerde kurumlarca tahakkuk ettirilerek 4B statüsüne geçen kamu personeline ödenecek. Yapılan bu değişiklikle 2018 yılı içerisinde söz konusu çalışanlar bir maaş fazla almış olacak.
Maaş piyangosu
- 23 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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