Çete iş başında

Küresel piyasalarda dolar dün ABD'nin artan tahvil getirileri ve ABD-Çin ticaret geriliminin yumuşamasının desteğiyle yükselişine ara verdi. Türkiye'de de 4.50'ler seviyesine gerileyen dolar kuru aynı çetenin saldırısına uğradı. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten gelen Türkiye değerlendirmesi sonrası kurdaki yükseliş hızlandı. Dolar 4.66 seviyesini gördü. Fitch açıklamasında, "Söylemler riskleri artırıyor. Para politikası siyasi sınırlamalara maruz kalıyor. Para politikası bağımsızlığı kredi notunu baskılıyor" ifadelerine yer verildi. Fitch, siyase yorumların keyfi politika yapımı olasılığını artırdığını, haziran seçimleri sonrasında politika öngörülebilirliğinin baskı altına gireceğini belirtti.
TEHDİT GİBİ RAPOR
Fitch'in ardından yine aynı lobinin başka bir ayağı olan Citigroup'tan analist Simon Nellis tarafından yazılan raporda, beş Türk bankada hedef fiyatı düşürdü. Adeta tehdit gibi yazılan raporda "Türk bankalar cazip alım fırsatı veriyor. Ancak ödleklere uygun değil" yorumu yapıldı. Güçlü bilançolara karşın hisse senedi performanslarının zayıf görünümüne dikkat çeken Citi, bankaların ilk çeyrekteki güçlü mali sonuçlarının yılın başından bu yana bankacılık endeksinin TL bazından yüzde 16 değer kaybıyla zıtlaştığı görüşüne yer verdi.
S&P DE BOŞ DURMADI
Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's da boş durmadı. Değerlendirmede, "Türkiye'nin mali durumunda bozulma, TL'nin düşüş üzerine bir hamle olmazsa oldukça hızlı olabilir. Türkiye'de eğer bir şe y yapılacaksa, bunlar Merkez Bankası'nın ne yapacağına bağlı olacak" ifadeleri yer aldı. Borsa İstanbul da 102 bin puanın üzerinde başladığı güne günlük yüzde 1.05 artışla 103 bin 328 puandan kapattı.
TEHDİT GİBİ RAPOR
Fitch'in ardından yine aynı lobinin başka bir ayağı olan Citigroup'tan analist Simon Nellis tarafından yazılan raporda, beş Türk bankada hedef fiyatı düşürdü. Adeta tehdit gibi yazılan raporda "Türk bankalar cazip alım fırsatı veriyor. Ancak ödleklere uygun değil" yorumu yapıldı. Güçlü bilançolara karşın hisse senedi performanslarının zayıf görünümüne dikkat çeken Citi, bankaların ilk çeyrekteki güçlü mali sonuçlarının yılın başından bu yana bankacılık endeksinin TL bazından yüzde 16 değer kaybıyla zıtlaştığı görüşüne yer verdi.
S&P DE BOŞ DURMADI
Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's da boş durmadı. Değerlendirmede, "Türkiye'nin mali durumunda bozulma, TL'nin düşüş üzerine bir hamle olmazsa oldukça hızlı olabilir. Türkiye'de eğer bir şe y yapılacaksa, bunlar Merkez Bankası'nın ne yapacağına bağlı olacak" ifadeleri yer aldı. Borsa İstanbul da 102 bin puanın üzerinde başladığı güne günlük yüzde 1.05 artışla 103 bin 328 puandan kapattı.
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