Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, hibe almaya hak kazanan genç çiftçilerin bugün ilan edileceğini belirterek, "Bu yıl 16 bin 733 genç çiftçimize 503 milyon lira hibe vereceğiz" şeklinde konuştu. 30'ar bin lira hibe uygulamasına bu yıl da devam edildiğini söyleyen Fakıbaba, bugünden başlamak üzere 23-29 Mayıs tarihlerinde asil listelerin ilan edileceğini bildirdi.
503 milyon hibe
Etiketler: Ahmet Eşref Fakıbaba , Tarım , hibe
- 23 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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