503 milyon hibe

almaya hak kazanan genç çiftçilerinbugün ilan edileceğini belirterek, "Bu yıl16 bin 733 genç çiftçimizevereceğiz" şeklinde konuştu.30'ar bin lira hibe uygulamasına bu yılda devam edildiğini söyleyen Fakıbaba,bugünden başlamak üzeretarihlerinde asil listelerin ilanedileceğini bildirdi.