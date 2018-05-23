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503 milyon

503 milyon hibe
Gıda, ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, almaya hak kazanan genç çiftçilerin bugün ilan edileceğini belirterek, "Bu yıl 16 bin 733 genç çiftçimize 503 milyon lira hibe vereceğiz" şeklinde konuştu. 30'ar bin lira hibe uygulamasına bu yıl da devam edildiğini söyleyen Fakıbaba, bugünden başlamak üzere 23-29 Mayıs tarihlerinde asil listelerin ilan edileceğini bildirdi.
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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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