Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından yılın ilk 4 ayında ağırlanan yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 4 milyon 845 bin 581 artarak, 32 milyon 218 bin 911 kişi oldu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; Atatürk Havalimanı'nı ilk 4 ayda, iç hatlarda 6 milyon 291 bin 876, dış hatlarda 15 milyon 225 bin 546 olmak üzere 21 milyon 517 bin 422 yolcu kullandı.
İstanbul’dan 4 ayda 32 milyon kişi uçtu
Etiketler: İstanbul , Sabiha Gökçen , Atatürk Havalimanı
- 22 Mayıs 2018, Salı
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