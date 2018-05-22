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’dan 4 ayda 32 milyon kişi uçtu

İstanbul’dan 4 ayda 32 milyon kişi uçtu
Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından yılın ilk 4 ayında ağırlanan yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 4 milyon 845 bin 581 artarak, 32 milyon 218 bin 911 kişi oldu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; 'nı ilk 4 ayda, iç hatlarda 6 milyon 291 bin 876, dış hatlarda 15 milyon 225 bin 546 olmak üzere 21 milyon 517 bin 422 yolcu kullandı.
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